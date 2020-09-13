Şans Kapıyı Çalınca, yeni sunucusu Emre Altuğ ve yepyeni formatıyla seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor... Altuğ'un stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
Yeni formatta iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda mücadele edecek.
Yeni formatta iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda mücadele edecek.