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    • Saklambaç
    • 13.09.2020 Gazete
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    Şans Kapıyı Çalınca'da sürprizi

    Şans Kapıyı Çalınca, yeni sunucusu ve yepyeni formatıyla seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor... Altuğ'un stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste ise 'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

    Emre Altuğ sürprizi
    Şans Kapıyı Çalınca, yeni sunucusu Emre Altuğ ve yepyeni formatıyla seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor... Altuğ'un stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.



    Yeni formatta iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda mücadele edecek.
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