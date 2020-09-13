, yeni sunucusuve yepyeni formatıyla seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor...stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste isesempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.Yeni formatta iki aile, ucundabüyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda mücadele edecek.