

Mesut Özil ile mutlu bir evlilik süren Amine Gülşe de her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert izliyor.

Müge Anlı'nın, Aleyna Çakır davasıyla ilgili sözleri de büyük destek aldı: "Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim, kocam, babam, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!"





Sunucu Burcu Esmersoy da Anlı'nın sözlerine katıldığını açıkladı.



Reytingler gibi sosyal medyanın da zirvesine yerleşen Müge Anlı, fenomen olan programıyla hafta içi her gün atv'de...