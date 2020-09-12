Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakip tanımıyor... Fenomen program, Tüm Kişiler kategorisinde %4,96 izlenme oranı ve %31,09 izlenme payı alarak ikinci, AB Sosyal Statü'de %3,65 izlenme oranı ve %25,50 izlenme payı'yla 4'üncü 20+ABC1 kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı %32,34 izlenme payıyla 2'nci oldu.
Mesut Özil ile mutlu bir evlilik süren Amine Gülşe de her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert izliyor.
Müge Anlı'nın, Aleyna Çakır davasıyla ilgili sözleri de büyük destek aldı: "Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim, kocam, babam, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!"
Sunucu Burcu Esmersoy da Anlı'nın sözlerine katıldığını açıkladı.
Reytingler gibi sosyal medyanın da zirvesine yerleşen Müge Anlı, fenomen olan programıyla hafta içi her gün atv'de...