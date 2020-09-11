Ancak bu aşk, geçtiğimiz hafta sona erdi. Merve Boluğur, moral bulmak için annesiyle Çeşme'nin yolunu tuttu. Burak Dayı ise boş durmadı. Instagram'daki 'gossippasta' hesabı, Dayı'nın şimdi de bir diğer oyuncu Burcu Özberk'in peşine düştüğünü yazdı. Burak Dayı'nın Özberk'i takibe alıp son fotoğraflarına beğeni yağdırması ise bu iddiayı destekledi. Dayı'nın bu hamlesi ise "Sosyal medya çapkını iş başında" dedirtti.