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    • Saklambaç
    • 11.09.2020 Gazete
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    Sosyal medya çapkını! 'dan ayrılır ayrılmaz ’i beğeni yağmuruna tuttu

    ’daki iki yıllık takip sonunda ’u aşka ikna eden , güzel oyuncudan ayrılır ayrılmaz yeni bir hedef buldu. Genç adam ’i beğeni yağmuruna tuttu.

    Burak bu işleri

    Merve Boluğur'un yüzü aşktan yana yine gülmedi... Güzel oyuncu, özel hayatındaki sessizliğini yıllar sonra Burak Dayı ile bozdu. Genç adam, iki yıl boyunca Instagram'da takip edip her fotoğrafına beğeni ve yorum yağdırdığı Boluğur'u sonunda ikna etti.

    Ancak bu aşk, geçtiğimiz hafta sona erdi. Merve Boluğur, moral bulmak için annesiyle Çeşme'nin yolunu tuttu. Burak Dayı ise boş durmadı. Instagram'daki 'gossippasta' hesabı, Dayı'nın şimdi de bir diğer oyuncu Burcu Özberk'in peşine düştüğünü yazdı. Burak Dayı'nın Özberk'i takibe alıp son fotoğraflarına beğeni yağdırması ise bu iddiayı destekledi. Dayı'nın bu hamlesi ise "Sosyal medya çapkını iş başında" dedirtti.
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