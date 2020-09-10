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    • Saklambaç
    • 10.09.2020 Gazete
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    mı! Reklamını yaptığı mekana ilgi patladı

    Sunucu , ’da girdiği nın reklamını yaptı; mekana ilgi patladı. Yetkililer de hemen fiyatlarında yaptı!. 43 yaşındaki sunucu, birçok yerde tek kuruş ödemeden tatil yapmıştı.

    Burcu zammı!

    Sunucu Burcu Esmersoy, yaz bitmeden bir kez daha Ege'ye gitti. Le Meridien Beach Resort'ta kalan Esmersoy, buradaki yaşam merkezinde de detoks kampına girdi. Bol bol yoga yapıp sağlıklı yiyecek ve içecekler tüketen sunucu, sosyal medyada da kaldığı yerin reklamını yaparak tatilini bedavaya getirdi.

    Esmersoy üzerinden reklam yapan otel yetkilileri de sunucunun paylaşımlarından sonra fiyatlarında zama gitti. Pandemiye rağmen bu yazın en şanslı isimlerinden olan 43 yaşındaki sunucu, birçok yerde tek kuruş ödemeden tatil yapmıştı. Bununla da kalmayan , Bodrum'dan aldığı evde de 2 milyon TL'lik indirim aldı.

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