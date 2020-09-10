Sunucu Burcu Esmersoy, yaz bitmeden bir kez daha Ege'ye gitti. Le Meridien Bodrum Beach Resort'ta kalan Esmersoy, buradaki yaşam merkezinde de detoks kampına girdi. Bol bol yoga yapıp sağlıklı yiyecek ve içecekler tüketen sunucu, sosyal medyada da kaldığı yerin reklamını yaparak tatilini bedavaya getirdi.

Esmersoy üzerinden reklam yapan otel yetkilileri de sunucunun paylaşımlarından sonra fiyatlarında zama gitti. Pandemiye rağmen bu yazın en şanslı isimlerinden olan 43 yaşındaki sunucu, birçok yerde tek kuruş ödemeden tatil yapmıştı. Bununla da kalmayan Burcu Esmersoy, Bodrum'dan aldığı evde de 2 milyon TL'lik indirim aldı.