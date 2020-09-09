Bunun üzerine Bebek'te yaşayan vatandaşlar, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a mektup ve dilekçe yolladı. Ancak Akpolat, vatandaşın talebine kulak tıkadı ve limandaki yıkık ile ilgili hala bir adım atmadı.