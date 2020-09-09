İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bebek sakinlerini çileden çıkarttı! Geçen yıl genç bir kızın ölümden dönmesine sebep olan iskeledeki çatlak ve çukur halen onarılmadı.
Bebek'i bir süre önce ziyaret eden ve iskelenin en kısa zamanda yapılacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da verdiği sözü tutmadı.
Bunun üzerine Bebek'te yaşayan vatandaşlar, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a mektup ve dilekçe yolladı. Ancak Akpolat, vatandaşın talebine kulak tıkadı ve limandaki yıkık ile ilgili hala bir adım atmadı.
SOSYETE DE MAĞDUR
Bebek'te sosyalleşen cemiyet hayatının ünlü simaları da iskeledeki çirkin görüntüden rahatsız...
Anadolu Yakası'nda oturan ve sık sık deniz yoluyla Bebek'e geçen Pınar Sabancı da tekneden inip binerken denize düşme tehlikesi yaşıyor.
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Geçtiğimiz yıl ünlü popçu Kenan Doğulu, Bebek'te konser vermişti. Konser sonrası Doğulu'nun bir hayranı çukura düşerek ölümden dönmüştü.
AYDIN HAMZA