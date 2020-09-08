Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.

Korel'in başlattığı yardım kampanyası sayesinde hasta yavrularımız yeniden hayata bağlandı. Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı: "İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim..."

Korel, SMA'lı çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı'na seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.





VİCDANSIZLIK!

Bergüzar Korel, Instagram hesabının hikaye bölümünden yapılan bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyledi.