Parti sonrası Aral ve birçok kişinin Corona'ya yakalandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine tüm davetliler paniğe kapıldı ve test yaptırdı. Tüm bu yaşananları basından öğrenen stil danışmanı Rabia Yaman ise kendisine haber vermeyen arkadaşlarına tepki gösterdi. Yaman'ın, yakın çevresine "Bunlar nasıl arkadaş? Hasta oluyorlar ama bana haber bile vermiyorlar. Her şeyi gazetelerden öğreniyorum" diyerek sitem ettiği iddia edildi.

TESTİM NEGATİF

Partide maskesiz eğlenen Yaman, "Test yaptırdım ve sonuç negatif. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.