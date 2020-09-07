Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 07.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    teknede ağırladığı dostlarına kendi elleriyle yaptı! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Ünlü oyuncu ile modacı eşi Başak Dizer, dün 'da yakın dostlarını ağırladı. Kıvanç Tatlıtuğ, teknede ağırladığı dostlarına kendi elleriyle yaptı. ‘Karizmatik ya’, “10 üzerinden 10 erkek” yorumu yağdı.

    Karizmatik aşçı

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, dün Bodrum'da yakın dostlarını ağırladı.

    Misafirleriyle tekne turu yapan mutlu çift, koyları dolaştı. Başak Hanım da keyifli anlarını videoya alıp, sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı.

    Görüntülerdeki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Dizer'in paylaştığı bir videoda kadraja giren Kıvanç Tatlıtuğ'un, misafirlerine kendi elleriyle yemek hazırladığı görüldü.

    Pandemi döneminde uzattığı saçlarını da toplayan yakışıklı oyuncuya, "Karizmatik aşçı", "10 üzerinden 10 erkek" yorumu yapıldı...


    Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Tatlıtuğ'un, bu pozu olay olmuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ teknede ağırladığı dostlarına kendi elleriyle yemek yaptı! Sosyal medyadan yorum yağdı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri