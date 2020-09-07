Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, dün Bodrum'da yakın dostlarını ağırladı.
Misafirleriyle tekne turu yapan mutlu çift, koyları dolaştı. Başak Hanım da keyifli anlarını videoya alıp, sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı.
Görüntülerdeki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Dizer'in paylaştığı bir videoda kadraja giren Kıvanç Tatlıtuğ'un, misafirlerine kendi elleriyle yemek hazırladığı görüldü.
Pandemi döneminde uzattığı saçlarını da toplayan yakışıklı oyuncuya, "Karizmatik aşçı", "10 üzerinden 10 erkek" yorumu yapıldı...
Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Tatlıtuğ'un, bu pozu olay olmuştu.