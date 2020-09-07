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    • Saklambaç
    • 07.09.2020 Gazete
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    kızı ’nin ını değiştirmek için hazırlıklara başladı!

    , dünya starı olma yolunda ilerleyen kızı ’nin ını değiştirmek için hazırlıklara başladı. Öztel, yeni mezun stilist ve moda tasarımcısı aradıklarını açıkladı.

    Ana dokunuş!

    Güzel popçu Aleyna Tilki, geçen ay dünya starı olma yolunda ilk adımını atmıştı. Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketi Warner Music ile yeni albüm çalışmalarına başladı. Şirket, Tilki'yi küresel yıldız yapacaklarını açıkladı. İngilizce albümle adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanan şarkıcı, ını da değiştirmek için düğmeye bastı.

    20 yaşındaki Tilki'nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan anne Havva Öztel, kızının tarzını baştan yaratmak için araştırmalara başladı. Öztel, sosyal medya hesabından dün şu mesajı paylaştı: "Yeni mezun stilist ve moda tasarımcı aranıyor. Konuyla ilgili DM'den (mesajdan) bana ulaşabilirsiniz..."


    Uzun süredir sarışın olarak karşımıza çıkan Tilki'nin yeni tarzı merak konusu...

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    Haberler Saklambaç Havva Öztel kızı Aleyna Tilki’nin tarzını değiştirmek için hazırlıklara başladı!
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