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    • Saklambaç
    • 06.09.2020 Gazete
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    Milyonların kanalı yeni sezonda da bomba gibi! Merakla beklenen dizilerin ve programların tanıtım çekimleri yapıldı

    Milyonların kanalı , yeni sezonda da bomba gibi! İzleyicinin merakla beklediği dizilerin ve programların tanıtım çekimleri Avrupa’nın en modern medya tesislerinden biri olan Merkezi’nde gerçekleşti.

    atv seninle

    Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine güçlü bir giriş yaparak, yine bu sezon da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Avrupa'nın en modern medya tesislerinden biri olan Turkuvaz Medya Merkezi'nde ilk çekimleri gerçekleştiren atv, tüm ekran yüzlerini yeni stüdyolarında bir araya getirdi. 'atv seninle' sloganıyla yayınlanan filmde atv'nin sevilen isimleri yer aldı.

    NEFESLER TUTULDU
    Sezon finalleriyle günlerce konuşulan atv dizileri; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Hercai ve günlük dizi Beni Bırakma izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.


    Kuruluş Osman


    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Yaz ekranında izleyiciyle buluşan Gençliğim Eyvah ise yeni sezonda da atv ekranlarında yer almaya devam ediyor.

    Gündüz kuşağının vazgeçilmez iki ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları, geçtiğimiz günlerde sevenleri ile buluştu.

    MİLYONER YENİLENDİ
    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' de yenilenen ekran grafikleri ve dekoruyla kaldığı yerden devam edecek...


    Gençliğim Eyvah


    Bir Zamanlar Çukurova

    YENİ SEZONDA ÜÇ YENİ DİZİ
    Bu     sezonla beraber ekrana 'Merhaba' demeye hazırlanan üç yeni dizi; "Maria ile Mustafa, Akıncı ve Maraşlı" ise yıldız oyuncularıyla izleyicinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yeni dizilerin başrollerinde; Jessica May, Hilmi Cem İntepe, Burak Deniz, Alina Boz, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor.


    Akıncı


    Maraşlı


    Maria ile Mustafa


    atv Ana Haber Cem Öğretir'in sunumuyla gündemin nabzını tutacak.
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