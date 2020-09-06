Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine güçlü bir giriş yaparak, yine bu sezon da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Avrupa'nın en modern medya tesislerinden biri olan Turkuvaz Medya Merkezi'nde ilk çekimleri gerçekleştiren atv, tüm ekran yüzlerini yeni stüdyolarında bir araya getirdi. 'atv seninle' sloganıyla yayınlanan filmde atv'nin sevilen isimleri yer aldı.