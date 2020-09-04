Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol'un klibini çekti

Pop müziğin cesur ismi isimlerinden Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla bambaşka biri oldu. Sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarıyla kural bozan popçu, uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısı 'Küçük Bir Yol'u Pasaj Müzik etiketiyle yayımladı. Kayıtları Los Angeles'ta yapılan şarkının klibi de dün görücüye çıktı. Hadise'nin klip şıklığı da dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birliğinin sonucuydu.
Klipte çekimler boyunca kendisini yalnız bırakmayan aşkının köpeği Benek'i de oynatan seksi popçu, farklı tarzıyla dikkat çekti. Türkiye'nin en cesur kadın sanatçılarının başında gelen Hadise'nin daha masum kıyafetler tercih etmesi, "Kaan Yıldırım etkisi" olarak yorumlandı. Yakışıklı oyuncu, iddialara göre daha önce de Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarına el atmıştı.
DEVLER BULUŞTU
İtalyan modaevi Valentino ve İtalyan mücevher markası Pomellato, Küçük Bir Yol'un klibinde Hadise'yi giydirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
BAŞROLDE BENEK
Hadise, klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'i de oynattı. Popçu, Benek'le karesini de paylaşıp "Artık benim de bir klibim var" yazdı.