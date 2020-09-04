Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol'un klibini çekti

Klipte çekimler boyunca kendisini yalnız bırakmayan aşkının köpeği Benek'i de oynatan seksi popçu, farklı tarzıyla dikkat çekti. Türkiye'nin en cesur kadın sanatçılarının başında gelen Hadise'nin daha masum kıyafetler tercih etmesi, "Kaan Yıldırım etkisi" olarak yorumlandı. Yakışıklı oyuncu, iddialara göre daha önce de Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarına el atmıştı.