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    • Saklambaç
    • 03.09.2020 Gazete
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    bu yaza da iki sevgili sığdırdı! Berk Suyabatmaz'dan ayrıldı 'e vuruldu!

    Yıllar önce yaşadığı sosyetik aşk sayesinde oyuncu olan , o günleri çabuk unuttu. Şipşak ilişkileriyle manşetlerden inmeyen Berrak, eleştirilere tahammül edemedi ve patladı: ‘Kariyerim, siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok.’

    Berrak değil bulanık

    Sosyetik Volkan Büyükhanlı'nın sevgilisi sıfatıyla hayatımıza giren Berrak Tüzünataç, aşk kontenjanından ünlü olduğunu unuttu!

    Sayısız ünlü isimle yaşadığı kısa süreli ilişkilerle manşet olan Berrak, bu yaza da iki sevgili sığdırdı. Berk Suyabatmaz'dan Haziran'da ayrılan oyuncu, Ağustos'ta Ali Yörenç'e vuruldu.

    Dün Dolunay Soysert'le karesini paylaşan Berrak Tüzünataç, Soysert ve Yörenç'in bir dönem aşk yaşadığına dair haberlerin hatırlatılmasıyla patladı: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı benim açığımı bulmaya çalışan bir orduya karşı mücadeleyle geçirmişim gibi hissediyorum. Hayatım, üzerinde tepinesiniz diye yok. Rahat bırakın beni."


    Tüzünataç, Suyabatmaz'ın eski eşi Esmersoy'a da beğeniler yağdırıyordu.

    AŞK LİSTESİ KABARIK
    İlhan Mansız
    Volkan Büyükhanlı
    Okan Bayülgen
    Nejat İşler
    Şahan Gökbakar
    Çağatay Ulusoy
    Can Çelebi
    Birkan Sokullu
    Alp Özcan
    Macit Bitargil
    Berk Suyabatmaz
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