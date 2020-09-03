Sosyetik Volkan Büyükhanlı'nın sevgilisi sıfatıyla hayatımıza giren Berrak Tüzünataç, aşk kontenjanından ünlü olduğunu unuttu!
Sayısız ünlü isimle yaşadığı kısa süreli ilişkilerle manşet olan Berrak, bu yaza da iki sevgili sığdırdı. Berk Suyabatmaz'dan Haziran'da ayrılan oyuncu, Ağustos'ta Ali Yörenç'e vuruldu.
Dün Dolunay Soysert'le karesini paylaşan Berrak Tüzünataç, Soysert ve Yörenç'in bir dönem aşk yaşadığına dair haberlerin hatırlatılmasıyla patladı: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı benim açığımı bulmaya çalışan bir orduya karşı mücadeleyle geçirmişim gibi hissediyorum. Hayatım, üzerinde tepinesiniz diye yok. Rahat bırakın beni."
Tüzünataç, Suyabatmaz'ın eski eşi Esmersoy'a da beğeniler yağdırıyordu.
AŞK LİSTESİ KABARIK
İlhan Mansız
Volkan Büyükhanlı
Okan Bayülgen
Nejat İşler
Şahan Gökbakar
Çağatay Ulusoy
Can Çelebi
Birkan Sokullu
Alp Özcan
Macit Bitargil
Berk Suyabatmaz