Sayısız ünlü isimle yaşadığı kısa süreli ilişkilerle manşet olan Berrak, bu yaza da iki sevgili sığdırdı. Berk Suyabatmaz'dan Haziran'da ayrılan oyuncu, Ağustos'ta Ali Yörenç'e vuruldu.

Dün Dolunay Soysert'le karesini paylaşan Berrak Tüzünataç, Soysert ve Yörenç'in bir dönem aşk yaşadığına dair haberlerin hatırlatılmasıyla patladı: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı benim açığımı bulmaya çalışan bir orduya karşı mücadeleyle geçirmişim gibi hissediyorum. Hayatım, üzerinde tepinesiniz diye yok. Rahat bırakın beni."