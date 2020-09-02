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    • Saklambaç
    • 02.09.2020 Gazete
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    ’la evliliğe giden harıl harıl havuzlu villa arıyor!

    Oyuncu ’la aşkı adım adım evliliğe giden ’nin gönlündeki adres belli oldu. Güzel popçu, emlakçılara ‘’de havuzlu bir villa arıyorum’ mesajı gönderdi.

    Evlenecekler!

    Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la doludizgin bir ilişki yaşayan Hadise'nin son hamlesi, "Bu aşk evlilikle sonuçlanacak" dedikodularını güçlendirdi. Kendisi İstinye'de, aşkı ise Ulus'ta yaşayan güzel popçunun hayalindeki adres belli oldu.

    Sevgilisinin köpeği Benek'i iyice sahiplenen , Kemer Country'deki bahçeli ve havuzlu villaları gözüne kestirdi. Birkaç emlakçıya "Göl kenarında bir villa arıyorum" mesajı gönderen Hadise'nin bu isteği, "Aşk yuvası arayışında" dedirtti. Birçok ünlünün de evlerinin bulunduğu Kemer Country, hem doğa içinde oluşu hem de gözlerden uzak olması nedeniyle tercih sebebi...

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