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    • Saklambaç
    • 31.08.2020 Gazete
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    'ın yeni si , evli kadınla görüntülenerek ilk !

    ’ın kadrosuna yeni kattığı , yeşil sahalardan önce çapkınlık turuna çıktı. Önceki akşam evli sevgilisiyle yakalanarak ilk golünü yiyen , fotoğrafların silinmesi için de gazetecilere dakikalarca dil döktü!

    İlk golü yedi!

    Cimbomun yeni i Fatih Öztürk, ters köşeye yattı! File bekçisi, önceki gece Bebek'teydi. Öztürk ve gece yarısı mekandan çıktığı , flaşlar patlayınca panikledi. Gazetecilere "O fotoğraflar çıkarsa mahvolurum" diyen nin neden panik yaşadığı ise sonradan anlaşıldı. Öztürk'ün yanındaki kadın, ağlayarak "Ben evliyim, boşanma davam var" dedi.

    Kaleci ise kadını "Sus, neler diyorsun! Defol" diyerek susturdu. Dakikalarca fotoğrafların silinmesi için dil döken , şu sözleriyle ise muhabirimiz Doğan Savaş'ın elinden fotoğraf makinesini alan eski 'yı kast etti: "Ben de başkaları gibi makinenizi alıp kırayım mı? En fazla mahkemelik olurum sonra da makinenizi satın alır size veririm."

    Muslera'nın yerini doldurmak için transfer edilen kaleci, yıllık 4 milyon TL'ye imza atmıştı.

    AYDIN HAMZA

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