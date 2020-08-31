Cimbomun yeni transferi Fatih Öztürk, ters köşeye yattı! File bekçisi, önceki gece Bebek'teydi. Öztürk ve gece yarısı mekandan çıktığı sarışın kadın, flaşlar patlayınca panikledi. Gazetecilere "O fotoğraflar çıkarsa mahvolurum" diyen kalecinin neden panik yaşadığı ise sonradan anlaşıldı. Öztürk'ün yanındaki kadın, ağlayarak "Ben evliyim, boşanma davam var" dedi.

Kaleci ise kadını "Sus, neler diyorsun! Defol" diyerek susturdu. Dakikalarca fotoğrafların silinmesi için dil döken Fatih Öztürk, şu sözleriyle ise muhabirimiz Doğan Savaş'ın elinden fotoğraf makinesini alan eski Galatasaraylı Lemina'yı kast etti: "Ben de başkaları gibi makinenizi alıp kırayım mı? En fazla mahkemelik olurum sonra da makinenizi satın alır size veririm."

Muslera'nın yerini doldurmak için transfer edilen kaleci, yıllık 4 milyon TL'ye imza atmıştı.

AYDIN HAMZA