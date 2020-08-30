O mısırı Hadise patlatmış olabilir. Ama aşkı bi karnıyarık da beklemesin.

Benim bildiğim Hadise, o mısırı parasıyla almıştır.

Benek ne kadar şanslı, Hadise gibi süper bir annesi var.

Bugün mısır patlatan yarın yufka açar. Hadise, yavaş yavaş üst levela çıkmaya devam ediyor.

Süper ikili oldunuz Benek'le.

Hadise artık ev moduna girmeye başladı. Kaan Bey'e duyurulur.