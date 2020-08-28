Dünyaca ünlü markaları bir araya getiren Beymen'in son ürünü dudak uçuklattı… Sosyetenin uğrak noktası olan mağaza, 47 bin 750 liradan langırt masası satmaya başladı. Özel işçilikle yapılan kristal langırt masası, oyun tutkunlarını baştan çıkardı. Cemiyet hayatının önde gelen simalarından oyuncu Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, langırt masasına hayran kaldı. Ürün satışa çıkar çıkmaz sipariş veren ikili, zevkleri uğruna tek kalemde 47'şer bin lira harcadı. Bu arada geçtiğimiz ay da dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, 1 milyon 800 bin liralık langırt masasından satın almıştı. Dünyaca ünlü oyuncu Priyanka Chopra da bir masa tenisi masasına 1 buçuk milyon lira vermişti.

Oyuncu Yasemin Özilhan ile sosyetik iş insanı İzzet Özilhan'ın lüks malikanelerinde oyun odası da bulunuyor. Futbol aşığı İzzet Bey, bu odada dostlarıyla kapışıyor...

33 BİN LİRA ÖDEDİ

Rapçi ve Youtuber Reynmen de 33 bin TL'ye langırt masası aldı. Masayı ofisine koyan Reynmen'in yeni oyuncağı 24 ayar altın kaplamalı.