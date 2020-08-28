Hande Demir ile Cevdet Taşçeken ilişkisinde ikinci şok... Erdinç Acar'dan 10 Temmuz'da boşanıp hemen Taşçeken'le aşk yaşamaya başlayan Demir, şaşırtmıştı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı aşkın yankıları sürerken şimdi de ortaya işadamının sevgilisi çıktı. Lübnanlı Nivine, "Hande, sevgilimi elimden aldı" dedi. Cevdet Taşçeken uğruna ülkesini bırakıp İstanbul'a yerleştiğini söyleyen Nivine, ekledi:
'İŞ İÇİN GİDİYORUM' DEDİ...
"İstanbul ve Çeşme'de birlikte yaşıyorduk. Temmuz'da bana iş için Bodrum'a gitmesi gerektiğini söyledi. Sonra Hande Demir ile fotoğraflarını gazetede görünce ihanete uğradığımı anladım." Cevdet Taşçeken ilişkisi ortaya çıkınca araya hatırlı dostlarını sokup haberlerin yayılmasını önlemeye çalışan Hande Demir'in bu sözler karşısında ne yapacağı ise merak konusu.
MIAMI'DE ŞOK İDDİALAR
Lübnanlı güzel, "Cevdet için, ülkemi bırakıp Türkiye'ye yerleştim. Çeşme ve İstanbul'da birlikte yaşıyorduk. Hande Demir ile ilişkisini gazeteden öğrendim" dedi.
Hande Demir, 2010'da ikinci kez evlendiği inşaatçı Erdinç Acar'dan 10 Temmuz'da boşanmıştı.