'İŞ İÇİN GİDİYORUM' DEDİ...

"İstanbul ve Çeşme'de birlikte yaşıyorduk. Temmuz'da bana iş için Bodrum'a gitmesi gerektiğini söyledi. Sonra Hande Demir ile fotoğraflarını gazetede görünce ihanete uğradığımı anladım." Cevdet Taşçeken ilişkisi ortaya çıkınca araya hatırlı dostlarını sokup haberlerin yayılmasını önlemeye çalışan Hande Demir'in bu sözler karşısında ne yapacağı ise merak konusu.





MIAMI'DE ŞOK İDDİALAR

Lübnanlı güzel, "Cevdet için, ülkemi bırakıp Türkiye'ye yerleştim. Çeşme ve İstanbul'da birlikte yaşıyorduk. Hande Demir ile ilişkisini gazeteden öğrendim" dedi.