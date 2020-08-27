'BAŞTAN SONA YENİLETİYOR'

YAKIŞIKLI oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.

Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor...

Kıvanç Tatlıtuğ, 2018'de de Kemerburgaz'dan ev almıştı. Oyuncu, aynı yıl Çengelköy'den de villa satın alarak Kenan Doğulu ve Sadettin Saran ile komşu olmuştu.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM