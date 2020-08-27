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    • Saklambaç
    • 27.08.2020 Gazete
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    eşi Başak Dizer için 'da 12 milyon TL'ye villa aldı!

    , varını yoğunu gayrimenkule yatırıyor. Ünlü oyuncu, Mavi reklamından kazandığı parayla ’dan iki katlı villa aldı. Lüks malikanesinin içini zevkine göre yeniden yaptıran Tatlıtuğ’un cebinden 12 milyon lira çıktı.

    Kıvanç emlak

    Kıvanç Tatlıtuğ, jean reklamlarında oynadı. Büyük paralar kazandı. Emlağa yatırdı. Bodrum'da eşi Başak Dizer için 12 milyon TL'ye ev aldı.

    Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'a bir kez daha yatırım yaptı… 10 yıldır reklam yüzü olduğu Mavi'den bu yıl 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 712 bin lira kazanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Cennet Koyu'ndaki Loft'tan ev bakmıştı.

    Eşi Başak Dizer için de Bodrum'daki bir AVM'den mağaza kiraladığı konuşulan oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan iki katlı bir villada karar kıldı.

    'BAŞTAN SONA YENİLETİYOR'
    YAKIŞIKLI     oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.

    Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor...

    Kıvanç Tatlıtuğ, 2018'de de Kemerburgaz'dan ev almıştı. Oyuncu, aynı yıl Çengelköy'den de villa satın alarak Kenan Doğulu ve Sadettin Saran ile komşu olmuştu.

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