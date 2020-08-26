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    • Saklambaç
    • 26.08.2020 Gazete
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    , Ezgi Eyüpoğlu, , ve tarzlarıyla büyüledi

    'nin Saklambaç sayfalarından yer alan ''i köşesinde bugün , Ezgi Eyüpoğlu, , ve vardı. Güzel isimler tarzlarıyla büyüledi.

    Sportif & Zengin

    Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından yer alan 'Stil Takvim'i köşesinde bugün İzzet Özilhan, Ezgi Eyüpoğlu, Merve Boluğur, Nazlı Kayı ve Öykü Çelik vardı. Güzel isimler tarzlarıyla büyüledi.



    GÖZLÜK POLAROID 486 TL

    ŞAPKA SPORTY & RICH 544 TL

    SWEATSHIRT SPORTY & RICH 1.294 TL

    JEAN ŞORT LEVI'S 369.90 TL

    AYAKKABI NEW BALANCE 615 TL



    AYAKKABI NEW BALANCE 615 TL


    Ezgi Eyüboğlu'nun giydiği bluzun fiyatı, 149.95 TL'den 39.95 TL'ye düşünce stoklar tükendi.

    BLUZ ZARA 39.95 TL

    JEAN ŞORT ZARA 149.95 TL


    Nazlı Kayı, bej kombinini yine aynı renk çantayla tamamladı.

    BLUZ TRENDYOL 49.99 TL

    JEAN TRENDYOL 99.99 TL

    AYAKKABI TRENDYOL 209.99 TL

    Merve Boluğur, önceki gün annesiyle Büyükada sefası yaptı.

    ELBİSE NAIA 420 TL


    TULUM ZARA 59.95 TL

    ŞORT ATROS 832 TL

    BLUZ ATROS 875 TL

    ÇANTA BOTTEGA VENETA 20.726 TL
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    Haberler Saklambaç İzzet Özilhan, Ezgi Eyüpoğlu, Merve Boluğur, Nazlı Kayı ve Öykü Çelik tarzlarıyla büyüledi
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