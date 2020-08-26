Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından yer alan 'Stil Takvim'i köşesinde bugün İzzet Özilhan, Ezgi Eyüpoğlu, Merve Boluğur, Nazlı Kayı ve Öykü Çelik vardı. Güzel isimler tarzlarıyla büyüledi.
GÖZLÜK POLAROID 486 TL
ŞAPKA SPORTY & RICH 544 TL
SWEATSHIRT SPORTY & RICH 1.294 TL
JEAN ŞORT LEVI'S 369.90 TL
AYAKKABI NEW BALANCE 615 TL
AYAKKABI NEW BALANCE 615 TL
Ezgi Eyüboğlu'nun giydiği bluzun fiyatı, 149.95 TL'den 39.95 TL'ye düşünce stoklar tükendi.
BLUZ ZARA 39.95 TL
JEAN ŞORT ZARA 149.95 TL
Nazlı Kayı, bej kombinini yine aynı renk çantayla tamamladı.
BLUZ TRENDYOL 49.99 TL
JEAN TRENDYOL 99.99 TL
AYAKKABI TRENDYOL 209.99 TL
Merve Boluğur, önceki gün annesiyle Büyükada sefası yaptı.
ELBİSE NAIA 420 TL
TULUM ZARA 59.95 TL
ŞORT ATROS 832 TL
BLUZ ATROS 875 TL
ÇANTA BOTTEGA VENETA 20.726 TL