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    • Saklambaç
    • 24.08.2020 Gazete
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    Hasret bitiyor! ile ekranlara geri dönüyor

    Sabah kuşağının en çok izlenen programı " ile ", bugün atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Anlı, 12 sezon boyunca 153 dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

    Hasret bitiyor!
    Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugün atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

    Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul i aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.
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