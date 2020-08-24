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    • Saklambaç
    • 24.08.2020 Gazete
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    Cadillac’ın mı var derdin var! 7 metrelik arabadan 2 araba parası aldılar...

    , 1969 model Cadillac ile Nişantaşı’nda hava attı. 7 metrelik araçtan 2 arabalık park ücreti alındı. Özel yapım lüks aracın değerinin ise 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

    Cadillac’ın mı var derdin var!
    İşadamı Sabri Beyhan ile televizyoncu İzzet Öz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İkili, geçmişte Elvis Presley'in koleksiyonunda bulunan 1969 model Cadillac Deville Coupe Cabrio ile 'u gezdi.



    Yedi metrelik otomobille İSPARK'A giren ikili, görevlilerin iki araçlık park ücreti istemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Özel yapım lüks aracın değerinin ise 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

    AYDIN HAMZA
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