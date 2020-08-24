Cadillac’ın mı var derdin var! 7 metrelik arabadan 2 araba parası aldılar...

İşadamı Sabri Beyhan ile televizyoncu İzzet Öz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İkili, geçmişte Elvis Presley'in koleksiyonunda bulunan 1969 model Cadillac Deville Coupe Cabrio ile İstanbul'u gezdi.
Yedi metrelik otomobille İSPARK'A giren ikili, görevlilerin iki araçlık park ücreti istemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Özel yapım lüks aracın değerinin ise 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
AYDIN HAMZA
Yedi metrelik otomobille İSPARK'A giren ikili, görevlilerin iki araçlık park ücreti istemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Özel yapım lüks aracın değerinin ise 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
AYDIN HAMZA