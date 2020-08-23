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    • Saklambaç
    • 23.08.2020 Gazete
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    'da 3. sezon başlıyor: Konakta tüm hazırlıklar tamam

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi heyecanı başlıyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da; ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ile 3. sezonunda da atv ekranında Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olacak!

    Çukurova’da 3. sezon başlıyor
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecanı başlıyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da; ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ile 3. sezonunda da atv ekranında Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olacak!



    Sınırsız aşkların coğrafyasında geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, uzaklardan gelen dostlar ve düşmanlar ile '' tüm heyecanıyla 3. sezona başlıyor!



    Görkemli konak ve 'nın tarihi dokusu eşliğinde çekimlerine tüm hızıyla başlayan oyuncular, adeta karakterleri ve dönemle hasret giderdiler!



    Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve 'ın başrollerini üstlendiği dizide yeni sezona Furkan Palalı ve da katıldı.
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