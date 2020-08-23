ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecanı başlıyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da; ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin oyuncu kadrosu ile 3. sezonunda da atv ekranında Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olacak!
Sınırsız aşkların coğrafyasında geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, uzaklardan gelen dostlar ve düşmanlar ile 'Bir Zamanlar Çukurova' tüm heyecanıyla 3. sezona başlıyor!
Görkemli konak ve Adana'nın tarihi dokusu eşliğinde çekimlerine tüm hızıyla başlayan oyuncular, adeta karakterleri ve dönemle hasret giderdiler!
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerini üstlendiği dizide yeni sezona Furkan Palalı ve Nazan Kesal da katıldı.
Sınırsız aşkların coğrafyasında geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, uzaklardan gelen dostlar ve düşmanlar ile 'Bir Zamanlar Çukurova' tüm heyecanıyla 3. sezona başlıyor!
Görkemli konak ve Adana'nın tarihi dokusu eşliğinde çekimlerine tüm hızıyla başlayan oyuncular, adeta karakterleri ve dönemle hasret giderdiler!
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerini üstlendiği dizide yeni sezona Furkan Palalı ve Nazan Kesal da katıldı.