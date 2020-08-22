Emina Jahovic'in yeni durağı Rona Gürçay

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de noktalayan Emina Jahovic, kısa süre sonra Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı. Sırp şarkıcının işadamıyla ilişkisi, Ekim 2019'da sona erdi. Emina Jahovic, iddiaya göre aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcıda buldu. Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sırp güzel ile Gürçay, kimselere yakalanmamak için ise son derece dikkatli davranıyor.
YAKIN OTEL TUTTU
Emina Jahovic, oğullarıyla Göcek'teki evinde kalırken; Rona Gürçay da aşkına yakın olmak için Göcek'teki bir otelde kalmaya başladı. Emina Jahovic, oğulları Musti'yle Akyaka'ya gidince sevgilisiyle bir araya geliyor. İkili, birkaç kez Emina'nın villasının olduğu sitede beraber görüldü.
Musti, oğullarıyla Akyaka'da sörf dersi alırken; Emina'nın aşkıyla Göcek'te romantik anlar yaşadığı söyleniyor...
DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM