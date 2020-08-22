Emina Jahovic'in yeni durağı Rona Gürçay

Emina Jahovic, oğullarıyla Göcek'teki evinde kalırken; Rona Gürçay da aşkına yakın olmak için Göcek'teki bir otelde kalmaya başladı. Emina Jahovic, oğulları Musti'yle Akyaka'ya gidince sevgilisiyle bir araya geliyor. İkili, birkaç kez Emina'nın villasının olduğu sitede beraber görüldü.

Musti, oğullarıyla Akyaka'da sörf dersi alırken; Emina'nın aşkıyla Göcek'te romantik anlar yaşadığı söyleniyor...

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM