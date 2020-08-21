Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'un ağası olacak

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'u kuşatıyor... Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'ndaki Loft'tan bir ev bakan 36 yaşındaki oyuncu ile eşinin şimdi de Bodrum Midtown AVM'den bir mağaza kiraladığı konuşuluyor. Nedeni ise butiği olan Başak Dizer'in burada Room and Rumours markasının bir şubesini açmak istemesi...

İkili, aylık kirası yaklaşık 20 bin TL olan mağazayı kiralarsa Dizer, hemen dekorasyona başlayacak. Yıllardır Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapan ünlü çift, bu sene de Tilkicik Koyu'ndaki lüks bir villada tatillerini geçirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum'daki bir diğer evinde ise şu an ailesi konaklıyor... Tatlıtuğ, son hamlesiyle ise "Bodrum'un efendisi Kıvanç" yorumu yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM