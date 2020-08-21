Bursa'da geçen hafta 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. Temizlik işçisi Habib Çaylı (57), çalışırken siyah bir poşetin içinde 110 bin TL buldu. İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olan Çaylı, hemen polisi aradı. Ekipler de paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
Çaylı, bu örnek davranışıyla milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. Sanat camiası da borçlarını ödemek için düğmeye bastı. Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli, işçinin borcunu ödeyeceklerini açıkladı. Ünlü sanatçılar aynı zamanda Çaylı ailesinin çocuk odası ve giysi dolabı ihtiyacının da giderileceğini de vurguladı...