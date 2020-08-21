Bursa'da geçen hafta 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. Temizlik işçisi Habib Çaylı (57), çalışırken siyah bir poşetin içinde 110 bin TL buldu. İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olan Çaylı, hemen polisi aradı. Ekipler de paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.