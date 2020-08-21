beslenmeye verdiği önemle bilinendüzenli olarak ödem çayı tüketiyor. Şallı'nın çayının içerisindevar.başladı. Popçu,sabah,öğle ve akşam ikitüketiyor. Kahvaltıdadayiyor. Güzel şarkıcıara öğünlerde ise ikimeyve tüketiyor...