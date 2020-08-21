Sağlıklı beslenmeye verdiği önemle bilinen Ebru Şallı, düzenli olarak ödem çayı tüketiyor. Şallı'nın çayının içerisinde mate, yeşilçay, limon kabuğu ve maydanoz var.
Bengü, kabak detoksuna başladı. Popçu, 3 günlük kabak detoksunda sabah, öğle ve akşam iki kabak ile yoğurttan yaptığı yiyeceği tüketiyor. Kahvaltıda da 2 yumurta ve bir dilim peynir yiyor. Güzel şarkıcı ara öğünlerde ise iki meyve tüketiyor...
Bengü, kabak detoksuna başladı. Popçu, 3 günlük kabak detoksunda sabah, öğle ve akşam iki kabak ile yoğurttan yaptığı yiyeceği tüketiyor. Kahvaltıda da 2 yumurta ve bir dilim peynir yiyor. Güzel şarkıcı ara öğünlerde ise iki meyve tüketiyor...