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    • Saklambaç
    • 21.08.2020 Gazete
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    ve 'nün güzellik formülü

    Sağlıklı beslenmeye verdiği önemle bilinen , düzenli olarak ödem çayı tüketiyor. Şallı'nın çayının içerisinde mate, yeşilçay, limon kabuğu ve maydanoz var.

    Ebru formülü
    Sağlıklı beslenmeye verdiği önemle bilinen Ebru Şallı, düzenli olarak ödem çayı tüketiyor. Şallı'nın çayının içerisinde mate, yeşilçay, limon kabuğu ve maydanoz var.



    , kabak detoksuna başladı. Popçu, 3 günlük kabak detoksunda sabah, öğle ve akşam iki kabak ile yoğurttan yaptığı yiyeceği tüketiyor. Kahvaltıda da 2 yumurta ve bir dilim peynir yiyor. Güzel şarkıcı ara öğünlerde ise iki meyve tüketiyor...
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