Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan’la görüntülendi

Eda Taşpınar, pandemi nedeniyle müdavimi olduğu Yunanistan'a gidemedi; uzun süredir aradığı aşkı buldu... Sosyetik ikoncanın, oyuncu Çağrı Atakan'la birlikte olduğunu da ilk kez TAKVİM yazmıştı. Aşkları sosyal medya paylaşımlarıyla ifşa olan ikili, önceki gün ilk kez basının karşısına çıktı.

"ARADA FLÖRTLERİM OLDU"

Önceki gece Bebek Otel'de eğlenen çiçeği burnunda çift, saat 02.30'da mekandan çıkarken gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hemen mekanın içine kaçan çift, daha sonra ise kapıya sıfır yanaştırılan arabalarına bindi. Sosyetik ikoncan, Çağrı Atakan ilişkisiyle ilgili ise "Biz gayet mutluyuz, teşekkür ederiz" dedi. Yaklaşık iki buçuk yıldır hayatında kimsenin olmadığı hatırlatılan Eda Taşpınar, şunları söyledi: "Herkes gibi benim de arada flörtlerim oldu ama siz görmediniz. Yemeğe çıkıp birkaç kere insanlarla görüştüm ama herkesle bazı şeyler devam etmiyor." Atakan'la Alaçatı'da tanıştığını da söyleyen ikoncan, "İlişkimiz başlayalı 1-1.5 ay oldu.

AYDIN HAMZA / TAKVİM