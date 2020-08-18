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    • Saklambaç
    • 18.08.2020 Gazete
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    'ın oğlu St. 'nde 'kral' gibi evlenecek

    İngiliz ünlü futbolcu ile eşi 'ın oğlu , nişanlısı ile başkent 'daki tarihi St. 'nde evlenmek için sıraya girdi.

    Kral gibi evlenecek
    İngiliz ünlü futbolcu ile eşi 'ın oğlu , nişanlısı ile başkent 'daki tarihi St. 'nde evlenmek için sıraya girdi.

    David Beckham'ın Britanya İmparatorluk Nişanı'na sahip olması nedeniyle oğlunun tarihi katedralde evleneceği, tüm masrafları ise bizzat 'in karşılayacağı belirtildi.



    Üst düzey aristokrat ve kraliyet ailelerden gelen kişilerin katedralde evlenmesine izin veriliyor. Charles ve Lady Diana, 1981'de St. Paul Katedrali'nde dünyaevine girmişti.
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