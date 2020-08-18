İngiliz ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Peltz ile başkent Londra'daki tarihi St. Paul Katedrali'nde evlenmek için sıraya girdi.
David Beckham'ın Britanya İmparatorluk Nişanı'na sahip olması nedeniyle oğlunun tarihi katedralde evleneceği, tüm masrafları ise bizzat Kraliçe Elizabeth'in karşılayacağı belirtildi.
Üst düzey aristokrat ve kraliyet ailelerden gelen kişilerin katedralde evlenmesine izin veriliyor. Veliaht Prens Charles ve Lady Diana, 1981'de St. Paul Katedrali'nde dünyaevine girmişti.
David Beckham'ın Britanya İmparatorluk Nişanı'na sahip olması nedeniyle oğlunun tarihi katedralde evleneceği, tüm masrafları ise bizzat Kraliçe Elizabeth'in karşılayacağı belirtildi.
Üst düzey aristokrat ve kraliyet ailelerden gelen kişilerin katedralde evlenmesine izin veriliyor. Veliaht Prens Charles ve Lady Diana, 1981'de St. Paul Katedrali'nde dünyaevine girmişti.