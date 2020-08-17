Ünlü manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, geçtiğimiz Nisan oğlu Pars'ı toprağa vermişti. Evlat acısıyla boğuşan acılı baba, bu yaz önce Bodrum'da sonra da Çanakkele'de inzivaya çekilmişti. Sosyetik yoga eğitmeni, geçtiğimiz günlerde ise tatilini bitirip İstanbul'a geldi.

Harun Tan, ayağının tozuyla da ara verdiği işlerine devam etti. Uzun yıllardır yoga ve meditasyon kursları veren Tan, geçtiğimiz Cumartesi Swiss Otel'de yoga severlerle bir araya geldi. Tan'ın, her bir katılımcıdan 90 TL aldığı öğrenildi. Dün ise Bolu'da kamp yapan Tan, yoğun talep üzerine ayda iki kez yoga dersi verecek.

AYKUT SONCU