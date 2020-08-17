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    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
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    , kişi başı 90 liraya dersi verdi

    , yı iyice profesyonelleştirdi. Sosyetik işadamı, önceki gün lüks bir otelde kişi başı 90 TL’ye yoga dersi verdi

    Harun Tan'dan yoga dersi

    Ünlü manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, geçtiğimiz Nisan oğlu Pars'ı toprağa vermişti. Evlat acısıyla boğuşan acılı baba, bu yaz önce Bodrum'da sonra da Çanakkele'de inzivaya çekilmişti. Sosyetik eğitmeni, geçtiğimiz günlerde ise tatilini bitirip İstanbul'a geldi.

    Harun Tan, ayağının tozuyla da ara verdiği işlerine devam etti. Uzun yıllardır yoga ve meditasyon kursları veren Tan, geçtiğimiz Cumartesi Swiss Otel'de yoga severlerle bir araya geldi. Tan'ın, her bir katılımcıdan 90 TL aldığı öğrenildi. Dün ise 'da kamp yapan Tan, yoğun talep üzerine ayda iki kez yoga dersi verecek.

    AYKUT SONCU

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