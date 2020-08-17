Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    , ’de helikopter yarışına girdi

    Pandemi ilgiyi azalttı.  de 'ye aktı. Fakat hiçbiri gösterişte sınır tanımadı. 3 bin Euro verip , , 'yi helikopterle turladı. Şirketlerde kiralık araç kalmadı.

    Yüksek uçuş!
    Pandemi nedeniyle çıkamayan Beyaz Türkler, Ege'de helikopter yarışına girdi! Çeşme, Bodrum ve Marmaris arasında mekik dokuyan sosyete ile magazin dünyasının ünlüleri, ulaşım için de helikopteri tercih ediyor.



    Birçok firmanın yanı sıra özellikle ve D-Maris gibi lüks otellerin sunduğu helikopter hizmetinde rezervasyon kuyrukları oluştu.



    Bodrum ile Çeşme ve Bodrum ile Marmaris arasında 3 bin euro'ya ulaşım sağlayan helikopterlere talep fazla olunca araçlar tükendi.



    ve Yasemin Masis, 26 bin TL'ye helikopter kiralayan isimlerden.

    Haberler Saklambaç Beyaz Türkler, Ege’de helikopter yarışına girdi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri