Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medyada yaptığı yorumlarla evlilik mesajı verdi…. Güzel şarkıcı, yakın bir tarihte Instagram'da sevgilisi Yıldırım'ın köpeği adına 'Benek Yıldırım' isimli bir hesap açmıştı.
Önceki gün bu profilden Kaan Yıldırım ile köpeğinin siyah beyaz fotoğrafı paylaşıldı.
Hadise de bu karenin altına, 'Bir sen bir ben bir de benek' yorumu yazarak Yıldırım'a bebek göndermesi yaptı. Şarkıcı, sonra da Sibel Can'ın yeni çıkardığı "Yalnız Beni Sev" şarkısını söyleyerek aşkını bir kez daha haykırdı.
Son olarak makyözü Alev Karslı'nın gelinlik paylaşımına, "Gelinler kesinlikle yeni şeyler denemeli!" yorumu yazan Hadise, aşkına direk evlilik mesajı yolladı.