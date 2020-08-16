Hadise de bu karenin altına, 'Bir sen bir ben bir de benek' yorumu yazarak Yıldırım'a bebek göndermesi yaptı. Şarkıcı, sonra da Sibel Can'ın yeni çıkardığı "Yalnız Beni Sev" şarkısını söyleyerek aşkını bir kez daha haykırdı.