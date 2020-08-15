Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, düzgün aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor. Yıllardan beri popülerliğini katlayan yakışıklı oyuncu, aldığı ücretleri de katlamaya devam ediyor. Jean markası Mavi'nin yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti.
10 NUMARA KAZANÇ
Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. Tatlıtuğ, iddialara göre Mavi'den 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, Mavi'den 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.
BAŞAK'A SÜRPRİZ YAPACAK
36 yaşındaki Adanalı oyuncunun, reklam parasıyla eşine güzel bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Tatlıtuğ'un ne düşündüğü ise merak konusu…
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM