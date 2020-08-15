10 NUMARA KAZANÇ

Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. Tatlıtuğ, iddialara göre Mavi'den 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, Mavi'den 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

BAŞAK'A SÜRPRİZ YAPACAK

36 yaşındaki Adanalı oyuncunun, reklam parasıyla eşine güzel bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Tatlıtuğ'un ne düşündüğü ise merak konusu…

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM