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    • Saklambaç
    • 14.08.2020 Gazete
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    'nin yıldızı parlıyor! Tüm dünyada haber oldu

    , dünyanın en büyük müzik şirketi ile yeni albüm çalışmalarına başladı. Şirket, Tilki’yi küresel yıldız yapacaklarını açıkladı.

    Yıldız parlıyor

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalamıştı. Tilki, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklamıştı. Tilki, önceki gün ise Warner Music ile yeni albüm çalışmalarına başladı.

    "SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"
    Güzel     şarkıcı, "Dinleyicilerime Türkiye'den bir dünya yıldızının doğacağına her zaman söz verdim. Bu sözü tutmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

    Warner Music Başkan Yardımcısı Alfonso Perez-Soto ise "Küresel bir süperstar olacak. Kariyerini bir sonraki seviyeye taşımaya hazırız" dedi.


    EDİS'LE DE ÇALIŞMIŞTI


    Tilki'nin anlaştığı Warner Music Group; Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışıyor.
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