"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

Güzel şarkıcı, "Dinleyicilerime Türkiye'den bir dünya yıldızının doğacağına her zaman söz verdim. Bu sözü tutmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Warner Music Başkan Yardımcısı Alfonso Perez-Soto ise "Küresel bir süperstar olacak. Kariyerini bir sonraki seviyeye taşımaya hazırız" dedi.



EDİS'LE DE ÇALIŞMIŞTI



Tilki'nin anlaştığı Warner Music Group; Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışıyor.