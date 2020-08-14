Süperstar Ajda Pekkan, geçen yıl İstanbul Bahçeköy'deki villasını 39 milyon TL'den satışa çıkarmıştı. Ünlü şarkıcı, pandemiden sonra da 7 milyon TL zam yapmıştı. Önceki gün ise emlak sitelerinde fiyat karmaşası yaşandı. Bazı emlakçıların Pekkan'ın evini 38 milyon TL'ye satmaya çalıştığı görüldü. Ancak Pekkan'ın ilk baştan beri anlaştığı emlakçısında fiyat çok farkıydı. Sanatçının, ultra lüks villası için biçilen yeni ücret tam 51 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştı. Corona'dan korkan Pekkan, geçtiğimiz aylarda da 700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmiş, hijyen ekibine ise 30 bin lira ödemişti... Evin yeni taliplileri ise villayı görüntülü geziyor.