Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 13.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Burak beni uzun zamandır takip ediyordu

    , yeni sevgilisi ’nın uzun süre peşinden koştuğunu söyledi. nun, her zamanki gibi maskesiz gezip dükkanları turlaması ise “pes” dedirtti.

    Peşimi bırakmadı!

    Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yaşadığı sürpriz aşkla gündeme gelen Merve Boluğur, tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülendi. Neşeli tavırları ile dikkat çeken , Dayı ile nasıl sevgili olduklarından da bahsetti.

    Boluğur, "Burak beni uzun zamandır takip ediyordu, bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi. Daha fazla özele girmek istemiyorum" dedi. Oyuncu, muhabirlerin " pek tanınmıyor sözü üzerine ise şunları söyledi: "Evet tanınmayanından bir sevgilim olduğunu söylemiştim, özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum. Bizim için böylesi daha iyi."

    AYDIN HAMZA / TAKVİM

    Haberler Saklambaç Merve Boluğur: Burak beni uzun zamandır takip ediyordu
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri