Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yaşadığı sürpriz aşkla gündeme gelen Merve Boluğur, tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülendi. Neşeli tavırları ile dikkat çeken oyuncu, Dayı ile nasıl sevgili olduklarından da bahsetti.

Boluğur, "Burak beni uzun zamandır takip ediyordu, bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi. Daha fazla özele girmek istemiyorum" dedi. Oyuncu, muhabirlerin "Burak Dayı pek tanınmıyor sözü üzerine ise şunları söyledi: "Evet tanınmayanından bir sevgilim olduğunu söylemiştim, özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum. Bizim için böylesi daha iyi."

AYDIN HAMZA / TAKVİM