Güzel oyuncu Aslı Enver, dün Ayvacık Assos'da güneşlenirken selfie çekti. Enver, tatil pozuna, "Ne güzel demiş; canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu ekledi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki çiller ise dikkat çekti. Enver'e takipçileri, "Her halinle güzelsin" dedi...