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    • Saklambaç
    • 13.08.2020 Gazete
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    Güzel  , dün Assos'da güneşlenirken selfie çekti. Enver, tatil pozuna, "Ne güzel demiş; canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu ekledi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki çiller ise dikkat çekti. Enver'e takipçileri, "Her halinle güzelsin" dedi...

    Çilli bom

    Güzel Aslı Enver, dün Assos'da güneşlenirken selfie çekti. Enver, tatil pozuna, "Ne güzel demiş; canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu ekledi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki çiller ise dikkat çekti. Enver'e takipçileri, "Her halinle güzelsin" dedi...

    Haberler Saklambaç Aslı Enver Ayvacık'ta
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