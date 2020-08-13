Güzel oyuncuAslı Enver, dün Ayvacık Assos'da güneşlenirken selfie çekti. Enver, tatil pozuna, "Ne güzel demiş; canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu ekledi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki çiller ise dikkat çekti. Enver'e takipçileri, "Her halinle güzelsin" dedi...
Güzel oyuncuAslı Enver, dün Ayvacık Assos'da güneşlenirken selfie çekti. Enver, tatil pozuna, "Ne güzel demiş; canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu ekledi. 36 yaşındaki oyuncunun yüzündeki çiller ise dikkat çekti. Enver'e takipçileri, "Herhalinlegüzelsin" dedi...