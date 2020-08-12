Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyeteye girmek için ilk adımı attı... Şu sıralar modacı eşi Başak Dizer ile Ege koylarında tatil yapan Tatlıtuğ, ünlü işadamı Hamdi Akın'ın Bodrum'daki 'modern köy' projesi; 'Bodrum Loft'tan ev baktı.

Sosyetenin akın ettiği, 36 villadan oluşan modern köyü, çiftin yakın dostları mimar Mina Somer ile Efe Ezer tanıttı. Dörtlü, geçtiğimiz günlerde lüks evleri denizden inceleme fırsatı yakaladı. Bodrum Loft'a hayran kalan Tatlıtuğ çiftinin, villalardan birini birkaç aylığına kiralayacağı konuşuluyor...

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM