36 yaşındaki oyuncu, gönlünü meslektaşı Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı.

Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin, gittikleri her yerde el ele ve göz göze oldukları ortaya çıktı. Çiftin ilişkilerini ne zaman açıklayacağı merak konusu olurken, Kaleli hayranları yeni aşk ile ilgili şu yorumları yaptı: "Hala Burçin Terzioğlu ile barışmalarını bekliyorum", "İlker Kaleli'yi, Burçin Terzioğlu'ndan başkasıyla düşünemiyorum", "Kapmış güzel hatunu mutluluklar dilerim", "Bence yakışmışlar."