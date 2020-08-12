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    • Saklambaç
    • 12.08.2020 Gazete
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    , şöhreti sayesinde Bodum'daki lüks malikaneyi yarı fiyatına aldı

    şöhretin kaymağını yedi. Güzel sunucu, ’daki lüks bir Residence’ta ev sahibi oldu. Esmersoy’un 4 milyon liralık yi 2 milyon TL’ye aldığı öğrenildi.

    Burcu Esmersoy'a ünlü indirimi

    Ekranların slen ismi Burcu Esmersoy, şöhretini paraya çevirmeyi biliyor. Son dönemde sosyal medyada yaptığı reklamlarla para basan Esmersoy'un başına talih kuşu kondu. Yaz başında Bodrum'da ev sahibi olmak için kolları sıvayan ve 1 buçuk milyon lira bütçe ayıran Esmersoy, bir taşla iki kuş vurdu. Güzel sunucu, Bodrum ve Bitez koyu arasındaki eşsiz manzarasıyla bilinen Caresse The Residences- Bodrum'da ev sahibi oldu.

    Esmersoy'un satın aldığı 120 metrekarelik 1+1 nin normal satış fiyatının yaklaşık 4 milyon TL olduğu ancak güzel sunucunun eve 2 milyon liraya sahip olduğu öğrenildi. Bu arada Esmersoy'un yeni evinin bulunduğu lüks Residence'tan yaz boyunca renkli paylaşımlar yaparak reklam karşılığında büyük indirim aldığı konuşulanlar arasında. Yaz aylarını 'daki evinde geçiren Esmersoy'un komşularıyla da arası çok iyi...

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