Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşandıktan sonra uzun süre bekar takılan Merve Boluğur, 27 Temmuz'da hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açtı... Güzel oyuncuya, Dayı aşkı yaradı. Fanıyla sevgili olarak herkesi şaşırtan Boluğur, yeni ilişkisiyle birlikte hem sosyal medyada takipçi sayısını artırdı, hem de çok sayıda reklam teklifi aldı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de takipçi sayısını 3.8 milyon'a çıkardığı Instagram hesabından bir bitki çayının reklamını yaptı. Merve Boluğur'un her paylaşım için 10 bin lira kazandığı ortaya çıktı.