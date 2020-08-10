Yılın aşkını ortaya çıkaran 'Benek', fenomen oldu! Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisini ifşa eden sevimli köpek için güzel popçu bir Instagram hesabı açtı. Hadise, bu hamlesiyle de aşkını ilan etti.



Yıldırım, bu kareyi paylaşırken seksi popçu, aşkını Benek'le ilan etmeyi seçti.

Popçunun iki gün önce açtığı 'Benek Yıldırım' adlı Instagram hesabını, 17 bini aşkın kişi takibe aldı. Hesap, aşırı yüklenme nedeniyle de bir ara kapanıp yeniden Hadise, bu açıldı.





Hadise, bu sevimli kareyi "Kıymetli dostlarım" diye paylaştı.