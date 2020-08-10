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    • Saklambaç
    • 10.08.2020 Gazete
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    'den olay hamle! Aşkı ’ın köpeği Benek adına Instagram hesabı açtı

    , aşkı ’ın köpeği adına Instagram hesabı açtı; olay yarattı. ‘’ hesabını iki günde 17 bin kişi takibe aldı. Hadise, bu hamlesiyle de aşkını ilan etti.

    Havalı benek

    Yılın aşkını ortaya çıkaran 'Benek', fenomen oldu! Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisini ifşa eden sevimli köpek için güzel popçu bir Instagram hesabı açtı. Hadise, bu hamlesiyle de aşkını ilan etti.


    Yıldırım, bu kareyi paylaşırken seksi popçu, aşkını Benek'le ilan etmeyi seçti.

    Popçunun iki gün önce açtığı 'Benek Yıldırım' adlı Instagram hesabını, 17 bini aşkın kişi takibe aldı. Hesap, aşırı yüklenme nedeniyle de bir ara kapanıp yeniden , bu açıldı.



    Hadise, bu sevimli kareyi "Kıymetli dostlarım" diye paylaştı.

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