Sosyetik işadamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Hanım, İzmir Çeşme'ye çıkarma yaptı... Acar, önceki gün üç yavrusuyla lüks bir araca binip İstanbul'dan yola çıktı. Sosyetik güzelin yanında çocuklarının dışında 3 bakıcı, 3 öğretmen ve 3 de ev çalışanı vardı.
Kardelen Acar, yolculuk sırasında da kendisine hizmet edenlerin fotoğraflarını "Benim takım" notuyla Instagram'da paylaşıp hava attı. Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı. Kardelen Acar'a şu yorumlar yapıldı:
Kardelen Hanım, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.
"Böyle bir ekip bana da lazım", "Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!", "İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!", "Bunun adı görgüsüzlük sanki", "Gösteriş yapmanıza gerek var mıydı Kardelen Hanım?"
Bakıcılar, Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilendi.