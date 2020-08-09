

Kardelen Hanım, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.

"Böyle bir ekip bana da lazım", "Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!", "İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!", "Bunun adı görgüsüzlük sanki", "Gösteriş yapmanıza gerek var mıydı Kardelen Hanım?"



Bakıcılar, Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilendi.