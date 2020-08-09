Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, iş hayatı yerine özel hayatıyla manşetleri süslemeye devam ediyor. Berk Suyabatmaz'la yaşadığı sürpriz aşkı ani bir şekilde biten Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde de İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edwina Sponza arasında kriz çıkarmıştı. Adı sürekli aşk haberleriyle gündem olan oyuncunun şimdilerde ise meslektaşı Ali Yörenç'le birlikte olduğu iddia edildi.

ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A

Gittikleri kalabalık grupla birlikte Çeşme tatili yapan ikili, geçtiğimiz günlerde de Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki açık hava sinemasında oldukça samimi şekilde görülmüşlerdi. Bu arada Ali Yörenç, Berrak Tüzünataç'ın büyük aşkı Birkan Sokullu'nun kankası. Tüzünataç'ın özel hayatındaki bu karmaşa ise "Berrak'ın aşk hayatı çorba oldu" dedirtti.