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    • Saklambaç
    • 08.08.2020 Gazete
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    şaha kalktı! 'den at üstünde poz...

    Başrollerinde ve ’nün yer aldığı ‘’nin yeni sezonu için start verildi. Çekimler için Mardin’e giden Şahin’in ‘Mavi’ isimli atı üzerindeki bu karesi ‘Hercai, şaha kalktı’ dedirtti.

    Hercai şaha kalktı

    ATV'nin dizilerinde yeni sezon hazırlığı başladı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı Hercai'nin Mardin'deki çekimlerine de önceki gün start verildi. Güzel oyuncu, 'Mavi' isimli atı üzerindeki bu karesine de "Bir yeni sezon şahlanması yaparım dedi Mavi" notu düştü.

    Ebru Şahin ve 'nün "Başladığımız yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz" diyerek paylaştığı videoya beğeni yağdı. Bu arada atv'nin diğer sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek de yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

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