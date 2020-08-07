Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, geçen ay eşi Uğur Akkuş ile moral bulmak için Bodrum'a gitmişti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Şallı'ya malesef çirkin yorumlar gelmişti. Son olarak 'istanbul_street_style' adlı Instagram hesabı, Şallı'yı şu sözlerle acımasızca eleştirdi:
"Ebru Şallı'nın yası 2 ay 10 günde bitti mi? Mayolu pozlar vermek için erken değil mi?" Ebru Şallı ise kendisi hakkında yapılan çirkin yorumlara toplu yanıt verdi: "Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim..."
Evlat acısı çeken Şallı'yı bir an olsun yalnız bırakmayan Akkuş'un, eski eşine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
ŞAŞIRTAN BEĞENİ
2014'TE evladı Alp'i kaza sonucu kaybeden Begüm Şen'in annesi Deniz Tanık'ın da Şallı hakkındaki çirkin yazıyı beğenmesi, son derece şaşırtıcıydı...
DERİN AYIP
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de Şallı'nın sözlerinin ardından skandal bir paylaşıma imza attı.
Derin'in yukarıdaki sözlerine tepki yağdı!