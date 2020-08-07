"Ebru Şallı'nın yası 2 ay 10 günde bitti mi? Mayolu pozlar vermek için erken değil mi?" Ebru Şallı ise kendisi hakkında yapılan çirkin yorumlara toplu yanıt verdi: "Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim..."