

Berk Suyabatmaz'dan yeni ayrılan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla tatilde...

Ekipte Berrak Tüzünataç da vardı. Sevgilisinin güzel oyuncuyu Instagram'da takibe almasından rahatsız olan Edwina Sponza, kıskançlık krizine girdi. İbrahim Kutluay, "Grup halinde vakit geçirdik. Aramızda bir şey yok" diyerek sakinleştirdiği aşkıyla Marmaris'te barışma tatiline çıktı.



Kutluay, aşkıyla şimdilerde Marmaris Selimiye'de...