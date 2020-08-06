Yıllardır süren olaylı aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay arasında yeni bir kriz çıktı...
Çeşme'de tatilde olan ikiliden Sponza, işleri nedeniyle Alaçatı'dan ayrıldı. Tatile devam eden İbo, geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşlarıyla iki gün üst üste bir araya geldi.
Berk Suyabatmaz'dan yeni ayrılan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla tatilde...
Ekipte Berrak Tüzünataç da vardı. Sevgilisinin güzel oyuncuyu Instagram'da takibe almasından rahatsız olan Edwina Sponza, kıskançlık krizine girdi. İbrahim Kutluay, "Grup halinde vakit geçirdik. Aramızda bir şey yok" diyerek sakinleştirdiği aşkıyla Marmaris'te barışma tatiline çıktı.
Kutluay, aşkıyla şimdilerde Marmaris Selimiye'de...