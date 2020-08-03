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    • Saklambaç
    • 03.08.2020 Gazete
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    Burnu havada! kendisine maske uyarısı yapan hostes ve yolcularla kavga etti!

    , önceki gün İstanbul-Bodrum uçağını karıştırdı. Genç model, kendisini maske takması konusunda uyaran hostes ve yolcularla kavga etti. 2018 seçildiğinde estetikli burnuyla olay olan Şevval Şahin, ‘Doktoru burnunu fazla havalandırmış’ dedirtti.

    Burnu havada

    Sosyal medyada bugüne kadar birçok defa tepki çeken Miss Turkey 2018 Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul-Bodrum uçağını karıştırdı. Instagram'daki 'Zamazingo' adlı hesabın iddiasına göre 21 yaşındaki model, tüm uyarılara rağmen uçakta maske takmak istemedi.

    Pandeminin devam etmesine rağmen maske takmayıp kendisi ve diğer yolcuların sağlığını hiçe sayan Şevval Şahin'e birçok kişi tepki gösterdi. Kendisini uyaran hosteslerle kavga eden genç model, yolcular arasında bulunan bir kadın avukatla da tartıştı. Avukat, Şahin'e dava açacağını söyledi. Estetik operasyonla bambaşka biri olan Şahin'in maske takmama ısrarı ise "Estetik müdaheleyle burnu fazla havalamış" yorumu yaptırdı.
    Haberler Saklambaç Burnu havada! Şevval Şahin kendisine maske uyarısı yapan hostes ve yolcularla kavga etti!
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