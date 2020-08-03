Pandeminin devam etmesine rağmen maske takmayıp kendisi ve diğer yolcuların sağlığını hiçe sayan Şevval Şahin'e birçok kişi tepki gösterdi. Kendisini uyaran hosteslerle kavga eden genç model, yolcular arasında bulunan bir kadın avukatla da tartıştı. Avukat, Şahin'e dava açacağını söyledi. Estetik operasyonla bambaşka biri olan Şahin'in maske takmama ısrarı ise "Estetik müdaheleyle burnu fazla havalamış" yorumu yaptırdı.