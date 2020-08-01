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    • Saklambaç
    • 01.08.2020 Gazete
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    Gönüllerin şampiyonu !

    Başarılı popçu , PUBG Mobile turnuvasında oynadı. Türk takımının kaptanlığını yaptı. 16 ülkenin katıldığı yarışı, 7’nci sırada tamamladı...

    Gönüllerin şampiyonu
    Dünya yıldızları savaş oyunu PUBG Mobile'ın kıtalararası turnuvasında yarıştı. Belçika'dan Kevin De Bruyne, Arjantin'den Paulo Dybala, ABD'den Ky Bowman gibi isimlerin olduğu yarışmada 'nin kaptanlığını şarkıcı yaptı.



    16 dünya yıldızının yarışında ilk etap Twitter üzerinden başladı. Yıldızların hayranları, belirlenen etiketi kullanarak attıkları her "tweet" ile desteklediği takıma puanları kazandırdı. Güzel popçu, topladığı puanlar ile turnuvayı 7'nci tamamladı.
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