Dünya yıldızları savaş oyunu PUBG Mobile'ın kıtalararası turnuvasında yarıştı. Belçika'dan Kevin De Bruyne, Arjantin'den Paulo Dybala, ABD'den Ky Bowman gibi isimlerin olduğu yarışmada Türkiye'nin kaptanlığını şarkıcı Aleyna Tilki yaptı.
16 dünya yıldızının yarışında ilk etap Twitter üzerinden başladı. Yıldızların hayranları, belirlenen etiketi kullanarak attıkları her "tweet" ile desteklediği takıma puanları kazandırdı. Güzel popçu, topladığı puanlar ile turnuvayı 7'nci tamamladı.
16 dünya yıldızının yarışında ilk etap Twitter üzerinden başladı. Yıldızların hayranları, belirlenen etiketi kullanarak attıkları her "tweet" ile desteklediği takıma puanları kazandırdı. Güzel popçu, topladığı puanlar ile turnuvayı 7'nci tamamladı.