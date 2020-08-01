Geçtiğimiz yıllarda Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar, bu yıl Coronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaldı. Ünlü ikoncan, yaz sezonunu İzmir'in Çeşme ilçesinde açtı. Daha önceleri dostlarıyla tekne turları yapıp partilerde gününü gün eden Taşpınar, bu kez kalabalıktan kaçtı.

Pandemi nedeniyle sosyetik beach'lere adım atmayan Taşpınar, ıssız koylarda keyif yaptı. Tedbirli güzel, son olarak kendisine seyyar bir soyunma kabini satın aldı. Kabinin fotoğrafını da Instagram'da paylaşan Eda Hanım, "Kabinimizle dolaşıyoruz. Problem yok" ifadelerini kullandı.