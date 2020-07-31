Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır tam gaz süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak şaşırttı.
Yeni bir diziye başlayan 26 yaşındaki oyuncu, anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşünüyor.
Herkesin evleneceklerini düşündüğü 26 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki popçunun ayrılığının ardındaki sır perdesi de aralandı. Dedikodulara göre; her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.
Ünlü popçu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile de yakından ilgilenip adeta babalık provası yapıyordu.
HANDE'YE ÇOK KIRGIN
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, popçu sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi. Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, tartıştı. Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu. Güzel oyuncu, her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor.